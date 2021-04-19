Самарские энергетики показали, как они работали в условиях пандемии коронавируса

Энергетики рассказали, как помогали врачам во время пандемии

В ВЦ "Экспо-Волга" в Самаре с 14 по 16 апреля прошла 27-я международная выставка-форум "Энергетика и ЖКХ-2021". Приняла участие в ней и Самарская сетевая компания. Стенд ССК был посвящен работе коллектива в условиях пандемии коронавируса.

- Неотложным вопросом стала необходимость запитать вновь открываемые медицинские пункты, перепрофилированные стационары и поликлиники. Поэтому акценты ушли с высоковольтных линий на распределительные сети. Это стало особенно важным в условиях борьбы с общей проблемой, и мы приложили все усилия, чтобы справляться с этой задачей на 100%. Принцип ССК – быть всегда доступными для конечного потребителя, будь то больница, завод или житель села, - заявил генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин.

В 2020 году ССК взяла под особый контроль энергоснабжение 257 больниц, поликлиник и ФАП региона, находящихся в зоне ее ответственности. Общая мощность нагрузки на этих объектах социальной значимости составляет 82 тысячи МВт. Это сравним с энергонагрузкой города, в котором проживают около 200 тысяч человек. Все работы и модернизация распределительных сетей проводились в максимально короткие сроки. Другие потребители также не теряли электроснабжения.

Энергетики из ССК смогли достойно пройти первый год пандемии. Это им удалось в том числе и благодаря тесному взаимодействию с руководством муниципалитетов и правительством региона.