В администрации рассказали, сколько зарабатывает глава Самары Елена Лапушкина

Елена Лапушкина заработала за год 2,7 млн рублей

Опубликованы сведения о доходах главы Елены Лапушкины. Информация появилась на сайте городской администрации.

Как следует из опубликованных сведений, мэр за год заработала 2,7 млн рублей. Кроме того, она имеет в собственности квартиру площадью 30,9 кв. метров, а также еще одна квартира в пользовании площадью 47,3 кв. метра.

В прошлом году глава города задекларировала 2,5 млн рублей. В пользовании и собственности у нее все те же квартиры, что и год назад.

Транспортных средств у Лапушкиной нет, не было их и в прошлом году.