Родителям самарских дошкольников могут полностью оплачивать больничные

Семьям с дошкольниками будут помогать

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак встретился с председателем движения "Совет матерей России" Татьяной Буцкой. Они пришли к выводу, что родителям детей до 7 лет нужно делать дополнительные льготы.

По словам Турчака, несправедливо, что молодые мамы и папы сидят с детьми и ничего не получают, когда их сверстники зарабатывают. Ситуацию нужно исправлять и с инициативой обратятся к президенту Владимиру Путину.

Буцкая добавила - к ним поступают тысячи обращений по этому поводу. Вопрос актуальный для многих, особенно для молодых родителей, которые сами лишь недавно начали работать.

Координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина делится, что в регионе работа в этом направлении ведется активная. По инициативе Дмитрия Азарова, родителям выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей. Есть компенсации и для тех, чьи дети не посещают дошкольное заведение.