Названа дата, когда в Самаре начнут ходить дачные автобусы

С 1 мая в Самаре начнут ходить дачные автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в городском департаменте транспорта назвали дату, когда начнут ходить дачные автобусы.

Ранее сообщалось, что старт дачных перевозок в этом сезоне будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По последним данным, в регионе ежедневно находят почти по 200 заразившихся, при этом фиксируют много смертельных случаев, особенно среди пожилых граждан. До конца апреля продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. В прошлом году в период самоизоляции можно было выезжать на дачные участки.

По данным департамента, дачные автобусы начнут курсировать с 1 мая. В этом году пробные рейсы проводить не планируют.