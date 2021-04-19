В Самарской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении из Узбекистана

В Самаре ищут подозреваемого в особо тяжких преступлениях. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области разыскивают гражданина Узбекистана, который подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в региональной полиции.

Ищут 54-летнего Айбека Халмухамедова. На вид ему 55-60 лет, ростом он примерно 165-170 см, худощавого телосложения, одет неопрятно и, возможно, не по сезону. Сообщается, что сейчас он не имеет определенного места жительства и общается с любителями выпить, среди которых и может находиться.

Тех кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 278 2222, 278 2223, 89370615651 или 112. Конфиденциальность гарантируют.