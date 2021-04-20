В Самарской области мужчине дали 9 лет колонии за жестокую расправу над знакомым

Уголовное дело поступило в Безенчукский районный суд в мае 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе вынесли приговор Юрию М. – мужчину обвиняли в избиении до смерти своего знакомого.

По версии следствия, 24 июня 2018 года Юрий находился в гостях у своего приятеля, они выпивали, в какой-то момент завязалась ссора, и мужчина накинулся на хозяина квартиры с кулаками. Свою жертву он молотил руками и ногами как по голове, так и по всему телу. Впоследствии эксперты насчитают более 10 разнообразных ударов и 14 переломов ребер, осколки которых повредили легкие, что и привело к смерти жертвы.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в отделе уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области, следствие вменило Юрию причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее гибель человека. Дело рассматривалось с участием присяжных. В суд оно поступило около года назад, а приговор был вынесен в апреле.

Суд присяжных единодушно постановил, что вина Юрия доказана в полном объеме. После чего ему вынесли приговор: 9 лет колонии строгого режима.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, на это решение уже поступила апелляционная жалоба. Так что далее в обстоятельствах преступления предстоит разбираться Самарскому областному суду.