В Тольятти ищут пропавшую несовершеннолетнюю в белой кепке

В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девушку

В Тольятти ищут без вести пропавшую 15-летнюю девушку, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что девушка ушла из дома утром 16 апреля и до настоящего времени не вернулась.

На вид ей 15 лет, она ростом 150-152 см, у нее среднее телосложение, волосы светлого цвета ниже плеч.

Она была одета в белую футболку, черные брюки, капроновые колготки телесного цвета и белые кроссовки. У нее был рюкзак черного цвета.

Всех, кто что либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам 8 8482 93 46 02 или 112.