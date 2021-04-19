Начальнику самарской полиции продлили арест

Вячеславу Хомских продлили арест до 19 мая Фото: Александра БУДАЕВА

Начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских продлили арест до 19 мая. Об этом "КП-Самара" рассказал адвокат Валерий Лапицкий.

Напомним, в конце прошлого года возбудили уголовное дело по получения взятки Вячеславом Хомских. По версии следствия, в 2011 году он получил автомобиль “Нива” от ОПГ “Законовские” за покровительство.

Ранее в суде Хомских заявлял, что "как никто другой, заинтересован в установлении истины и объективном расследовании, поэтому не намерен влиять на следствие или свидетелей". Его защита просила отстранить его от работы, запретить общаться с кем-либо или даже отправить его под домашний арест - лишь бы не заключать под стражу. Однако, по решению суда Хомских все же был арестован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такой полковник Вячеслав Хомских, которого заподозрили в связях с ОПГ «Законовские»

Полицейскому пророчили крах карьеры, но он недавно вернулся на рабочее место (подробнее)