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Общество19 апреля 2021 18:53

Жителя Самарской области отправили в колонию строго режима за повторную езду в пьяном виде

Мужчина, лишенный прав, вновь сел за руль пьяным
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области к реальному сроку приговорили водителя, повторно севшего за руль пьяным

В Самарской области к реальному сроку приговорили водителя, повторно севшего за руль пьяным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе суд отправил в колонию строго режима мужчину, который повторно сел за руль пьяным. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

В мае прошлого года его лишили водительских прав, а также приговорили к условному лишению свободы. В период испытательного срока он вновь сел за руль пьяным, и его остановил инспектор ГИБДД.

На этот раз мужчина получил уже реальный срок - суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишении свободы в колонии строго режима. Водительских прав он лишен на три года.

В Самарской области из-за нескольких аварий с участием водителей, которые сели за руль в пьяном виде, начали проводить масштабные рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.