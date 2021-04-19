Жителя Самарской области отправили в колонию строго режима за повторную езду в пьяном виде

В Самарской области к реальному сроку приговорили водителя, повторно севшего за руль пьяным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе суд отправил в колонию строго режима мужчину, который повторно сел за руль пьяным. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

В мае прошлого года его лишили водительских прав, а также приговорили к условному лишению свободы. В период испытательного срока он вновь сел за руль пьяным, и его остановил инспектор ГИБДД.

На этот раз мужчина получил уже реальный срок - суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишении свободы в колонии строго режима. Водительских прав он лишен на три года.

В Самарской области из-за нескольких аварий с участием водителей, которые сели за руль в пьяном виде, начали проводить масштабные рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.