На Ново-Садовой в Самаре расширят дублеры

Дублеры на Ново-Вокзальной расширят

На дублере на улице Ново-Садовой, где началось строительство крупной развязки в Самаре, расширят проезжую часть. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии планируют построить путепровод. В связи с этим будет ограничено движение на ряде участков, в связи с чем транспорт пустят по дублерам.

Чтобы не было крупных пробок, дублеры расширят. Сейчас работают на участке от улицы Советской Армии до выезда с пожарной части №6. Движение там планируют пустить в оба направления по двум полосам в каждом.

Сейчас строители работают сразу на нескольких участках. Переносят контактную сеть трамваев, а также подземные коммуникации.

Сейчас пропускная способность Ново-Садовой - 60 тысяч автомобилей в сутки. Ожидается, что после завершения работ по строительству развязки, там сможет проехать порядка 95 тысяч автомобилей в сутки.

Построить развязку планируют к концу 2023 года.