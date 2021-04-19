Крупный пожар произошел в лесу в Самарской области

В Тольятти тушат крупный лесной пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар произошел в лесу в Тольятти в понедельник вечером, 19 апреля, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 22-м и 23-м кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Центральном районе города горят трава и валежник. По последним данным, площадь пожара отдельными очагами составляет 2 га. В 20:45 была объявлено локализация.

На ликвидации пожара работают 77 человек и 24 единицы техники. Сообщается, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В результате пожара погибших и пострадавших не было.