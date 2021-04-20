В Самарской области ликвидировали крупный лесной пожар

В Тольятти тушили крупный лесной пожар. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный лесной пожар в Тольятти ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в понедельник вечером, 19 апреля, в лесничестве в Центральном районе Тольятти. Горели трава и валежник. По данным МЧС, огонь прошел 5,86 га и был локализован на площади в 2 га в 20:45.

На месте работали 109 человек и 24 единицы техники. Пожар был ликвидирован в ночь на вторник в 0:55. Погибших и пострадавших в результате произошедшего не было.

Ранее в Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества лесных пожаров.