В Самарской области ожидается ветренная и дождливая погода

В Самаре ожидается дождливая и прохладная погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области до конца недели ожидается ветренная и дождливая погода, сообщается в Приволжском УГМС.

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра - местами по области в ближайшие сутки ожидаются порывы до 15-18 м/с. Кроме того, стало заметно холоднее.

По данным синоптиком, погоду в регионе сейчас формирует мощный скандинавский антициклон, наполненный холодным воздухом. Осадки же принесет активный балканский циклон.

Днем в регионе в ближайшие дни ожидается 10-15 градусов тепла, в ночное время температура снизится до +2 градусов.