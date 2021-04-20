Полуфинальный матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Владимир Москалев

Владимир Москалев из Воронежа рассудит кубковую игру "Крыльев Советов" с "Ахматом"

Полуфинальный матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" в Кубке России рассудит Владимир Москалев из Воронежа, сообщается на сайте самарского клуба.

На игре "Крыльев" Москалев работал совсем недавно - в начале марта в Томске в 29-м туре первенства ФНЛ. Тогда самарцы победили со счетом 3:1.

В полуфинал "Крылья" прошли, сенсационно обыграв московское "Динамо" в Самаре. "Ахмат" в четвертьфинале оказался сильнее "Уфы".

Полуфинальный матч пройдет в среду, 21 апреля, в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Начало встречи - в 17:00 по самарскому времени.