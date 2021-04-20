В Самарской области потеплеет до конца недели

В Самаре тепло придет к выходным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается потепление в конце недели. Об этом сообщается специалист Приволжского УГМС Любовь Горолатова.

Сейчас погоду в регионе формирует скандинавский антициклон, из-за которого в области достаточно холодно. В ближайшие дни станет еще и дождливо из-за балканского циклона, который выходит в центральные районы России.

Свою мощь циклон потеряет к концу рабочей недели, когда осадки прекратятся, а температура воздуха начнет подниматься.

До четверга в Самарской области будет не больше +15 градусов, ночью температура опустится до +2 градусов.