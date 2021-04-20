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Общество20 апреля 2021 9:42

На Ново-Садовой в Самаре с осени можно будет проехать только по дублерам

Это связано со строительством масштабной развязки на перекрестке с Советской Армией
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Движение на Ново-Садовой пустят по дублерам

Движение на Ново-Садовой пустят по дублерам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осенью этого года по улице Ново-Садовой в районе пересечения с улицей Советской Армии можно будет проехать только по дублерам. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии планируют построить путепровод. В связи с этим будет ограничено движение на ряде участков, в связи с чем транспорт пустят по дублерам.

Сейчас на участке от улицы Советской Армии до выезда с пожарной части №6 расширяют проезжую часть. Там планируют сделать дорогу с двумя полосами в обоих направлениях. Частично транспорт по дублерам пустят уже в июне, а полностью поток на дублер запустят к октябрю.