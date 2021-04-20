В начале мая начнут делать фундамент для развязки на Ново-Садовой/Советской Армии

В Самаре масштабный ремонт идет сразу на нескольких дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреле - начале мая в Самаре начнут делать фундамент для купной транспортной развязки на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В Самаре около "Современника" планируют построить путепровод. В связи с этим будет ограничено движение на ряде участков, в связи с чем транспорт пустят по дублерам. Сейчас работают над расширением дублеров, полноценное движение по которым пустят осенью.

В ближайшие пару недель на площадке начнут ставить сваи диаметром в 1,5 метра на глубину порядка 19-ти метров и другие работы по подготовке фундамента.

Также в Самаре идут масштабные работы по ремонту Московского шоссе. Проезжую часть там начнут чинить при благоприятной погоде.