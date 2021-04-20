Жителей Тольятти приглашают сажать лес

Акция уже стала доброй традицией

Тольяттинцы могут принять непосредственное участие в посадке леса на территории города. Депутат Денис Волков приглашает всех желающих это сделать 24 и 25 апреля, а также 1 мая.

- Тольятти по праву считается городом в лесу. С трех сторон его окружает памятник природы - Ставропольский сосняк, - говорят организаторы мероприятия.

К 2021 году ситуация с местной лесополосой оказалась не самой приятной. Из-за сухого лета и поджогов в 2010 году сгорело более 2000 Га лесной площади. Работы по ее восстановлению проводятся уже 11-й год.

Подтвердить свое участие в мероприятии можно по ссылке. Работы пройдут на территории мемориального комплекса "Лес памяти". Участников туда привезут на автобусе. На месте будет работать велопорковка, фотозона и полевая кухня. Саженцы и инвентарь выдадут там же.

Отметим, что группа компаний "ЭкоВоз" совместно с администрацией Тольятти проводит эту акцию каждый год. В 2021-м к ней подключились "Тольяттикаучук", ФК "Акрон", спортивный гипермаркет "Декатлон", типография "Авторитет". Освещать происходящее будут телекомпания "Лада Медиа" и портал "Неслухи.РФ".