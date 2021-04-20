В Самаре за неделю на "антимасочников" в транспорте составили 23 протокола

В Самаре в автобусах нужно ездить в масках. Фото - городская администрация

В Самаре за неделю составили 23 протокола на пассажиров общественного транспорта, которые ехали без масок. Об этом сообщили в городской администрации.

В городе продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. За последние шесть дней в регионе умерли 90 человек, с начала пандемии заболели почти 60 тыс. человек. В области продолжают действовать ограничения, в частности, необходимо ходить в масках в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте.

Всего с осени прошлого года провели 912 проверок в городском транспорте, по итогам которых в суды направили 338 протоколов, из транспорта высадили почти 3 тыс. человек.