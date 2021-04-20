В майские праздники в Самаре усилят контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса

В майские праздники будут усиленно проверять, соблюдают ли ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На майские праздники в Самарской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили во время очередного заседания регионального оперштаба.

За последние шесть дней в регионе умерли 90 человек, заразившихся коронавирсом, с начала пандемии заболели почти 60 тыс. человек.

В предстоящие майские праздники, в том числе, религиозные, планируется усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к главам городов и районов отработать в праздники в усиленном режиме, чтобы не допустить роста заболеваемости, особое внимание уделив открывшимся санаториям и турбазам.