Самарский губернатор и избранный мэр Тольятти разберутся в проблемах горожан

Глава региона продолжит проводить встречи с жителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с избранным мэром Тольятти Николаем Ренцем встретились с председателями советов многоквартирных домов Автозаводского района города, которые рассказали о проблемах в Автограде.

Встреча продолжалась 4 часа, за ее время прозвучало много жалоб. Это неудовлетворительная работа управляющих компаний и городской администрации, плохо проведенный капремонт и другие вопросы.

По итогам встречи губернатор обратился к избранному мэру, поинтересовавшись впечатлением от встречи. «Впечатлен. Грустно. Безусловно, нужно время разобраться. На адресах, которые были названы, я обязательно побываю, вместе с жителями определим пути решения проблем», – сказал Ренц.

Дмитрий Азаров отметил, что побывают они вместе, а также поручил председателю правительства региона Виктору Кудряшову взять на контроль все высказанные гражданами поручения.

- Я убедился, что такой формат прямого общения хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет нам вместе в режиме реального времени обсуждать самые актуальные вопросы в сфере ЖКХ и принимать по ним решения. Руководители областных ведомств, главы муниципалитетов – все они тоже участвуют в этом открытом диалоге «глаза в глаза», - сказал губернатор.