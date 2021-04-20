В Самарской области за неделю от коронавируса умерли более 100 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 190 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии заболели 59 674 человек, их которых выздоровели 56 732 пациента, в том числе, 223 - за прошедшие сутки.

Количество умерших ежедневно прежнее - 15, уже семь дней подряд. Всего с вирусом не справились 1 370 человек.

Из-за непростой ситуации в регионе на предстоящие майские праздники планируют усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

В целом по стране за сутки заразились 8 164 человека в 83-х регионах, всего заболели порядка 4,7 млн человек.