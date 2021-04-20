Прокуратура опубликовала фото ЧП с самолетом в Самарской области

К счастью, никто не пострадал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 апреля в Самарской области в двух километрах от села Константиновка Большеглушицкого района самолёт АН-2 задел линии электропередач. Из-за этого отключилась электрическая подстанция.

- Пилот принял решение о посадке с целью осмотра самолёта, в результате было обнаружено незначительное повреждение винта. Линия электропередач повреждена незначительно, обрыва нет, в настоящее время повреждения устранены. По данному факту орагнизована проверка, - сообщили "КП-Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Последствия происшествия оказались не самыми серьезными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, накануне 67-летний пилот опрыскивал минеральными удобрениями поля в районе села Константиновка. По предварительным данным, пилот не подрассчитал высоту, и при выполнении одного из маневров самолет задел лопастью провода ЛЭП. Никто не пострадал.