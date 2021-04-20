Прием заявок заканчивается через неделю

Самарских управленцев призывают участвовать в конкурсе «Лидеры России» и напоминают, что регистрация на конкурс закончится через неделю – в 23:59 26 апреля.

31 марта стартовала заявочная компания на четвертый конкурс «Лидеры России». В этом сезоне появились новые специализации - «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Также добавился трек «Студенты» (для тех, кто не имеет управленческого опыта) и «Международный» - для иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России.

Заявки на конкурс поступают из всех регионов страны, организаторы просят желающих участвовать своевременно выполнять задания, а также не затягивать с заполнением анкеты и записью видеоинтервью.

Интервью должно длиться от 30 секунд до трех минут, участник должен ответить на вопрос, для чего ему конкурс и какого его профессиональное достижение в жизни.

Затем по выбранным направлениям пройдут тесты. Победители получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также возможность получить в наставники лучших управленцев страны.