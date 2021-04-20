В мае начнут ходить дачные автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дачные автобусы в Самаре начнут ходить с 1 мая. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

В этом году пробные рейсы дачных автобусов проводить не будут, а запустят их сразу в обычном режиме.

В прошлом сезоне на дачи можно было ездить во время обязательной самоизоляции. Сейчас дома должны оставаться лишь граждане старше 65 лет. Но в случае необходимости, например, чтобы сходить в магазин или поликлинику, им выходить можно.

Ранее сообщалось, что на майские праздники усилят контроль за ограничительными мерами. В автобусах нужно ездить в масках. В Самаре, если маску не одеть в общественном транспорте, могут и высадить.