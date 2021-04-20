В Самарской области 190 новых случаев заражения за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки больше всего новых заразившихся коронавирусом нашли в Тольятти, сообщают в региональном оперштабе.

В автограде 42 новых случая, далее Самаре, где 26, Сызрань (14) и Чапаевск (12). Всего за сутки в регионе еще 190 человек заразились коронавирусом.

Уже целую неделю ежедневно фиксируют по 15 умерших среди заразившихся. Во вторник сообщили, что умерли 10 мужчин в возрасте от 53-х до 82-х лет, а также пять женщин, самой младшей из которых было 38 лет, самой старшей - 83 года.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 59 674 человека, из которых выздоровели 56 732, умерли - 1 370.