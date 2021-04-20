Греция возобновляет работу визового центра в Самаре

Написать заявление можно онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Визовый центр Греции на улице Мичурина, 78 в Самаре начнет работать с 21 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте визового оператора GVCW.

Так, с 21 апреля 2021 года, в Самаре и еще в трех городах визовые центра возобновляют свою деятельность. Ранее открылись центры в десяти городах России, в остальных регионах работа визовых центров Греции временно приостановлена до дальнейших распоряжений.

Стоит отметить, что в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, прием заявлений производится только по предварительной записи на официальном сайте центра. Также представители GVCW настоятельно рекомендуют использовать курьерскую доставку для получения своего готового паспорта.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня 2021 года в России временно приостановили авиасообщение с Турцией. Журналисты КП-Самара узнали, как на это отреагировали горожане и что делать тем, кто уже приобрел путевку.