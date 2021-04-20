В Самаре с 24 по 25 апреля 2021 года перекроют проезд по улице Максима Горького

Движение будет ограничено с 10 вечера и до 9 утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 24 по 25 апреля 2021 года временно ограничат движение транспорта на улице Максима Горького. Как сообщает городская администрация, на участке от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовская будут прокладывать трубопровод ливневой канализации.

- С 22:00 24 апреля до 9:00 25 апреля на данном участке будут проводить ремонтные работы, движение автотранспорта будет ограничено, - сообщили чиновники.

Администрация Самары просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Самаре ведутся масштабные строительные работы на некоторых улицах. Так, на улице Ново-Садовая планируется построить двухуровневую развязку. В настоящее время идет обустройство дублеров, чтобы во время перекрытия основного хода Ново-Садовой на время строительства путепровода, не создавать неудобств для автомобилистов Самары.