В Самаре на Смышляевском шоссе самосвал «Рено» раздавил «Ниву», есть пострадавшие

Водитель внедорожника чудом выжил Фото: ГУ МВД по Самарской области

19 апреля, около половины десятого утра, в Самаре на Смышляевском шоссе произошло жуткое ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель большегруза «Рено» не выбрал безопасную скорость и врезался во встречный автомобиль «Нива».

- По предварительной версии, 33-летний водитель самосвала не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада 21214», - сообщили полицейские.

В результате аварии пострадал 43-летний водитель отечественного автомобиля. Его на скорой госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.