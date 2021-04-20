В Самаре пройдет «Финал четырех» женской баскетбольной Суперлиги-1

БК "Самара" поборется за медали в женской Суперлиге-1

В Самаре состоится «Финал четырех» женской баскетбольной Суперлиги-1, участие в котором примет БК «Самара».

В плей-офф самарские девушки уверенно одолели «Вологду-Чеваката». В полуфинале «Самара» сыграет с питерским «Спартаком». Также за медали поборются «Динамо-Фарм» из Курска и «Ростов-Дон-ЮФУ».

Игры «Финала четырех» пройдут 25-25 апреля. В субботу определятся соперники в финале и в матче за третье место. Медали команды разыграют в воскресенье. Финальная встреча начнется в 16:00, а до этого, в 13:00, начнется игра за третье место.