В Самарской области 300 коек для пациентов с коронавирусом вернут в штатный режим

Койки начинают возвращать "обычным" пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в обычный режим работы возвращают 300 коек, которые предназначались для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили во время очередного заседания регионального оперштаба.

При этом в больницах остаются еще порядка 3 тыс. пациентов с коронавирусом. Как рассказал в ходе заседания министр здравоохранения региона Армен Бенян, в резерве остаются более 36% коечных мест.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились около 60 тыс. человек. При этом в регионе не нашли британских и южноафриканских штаммов вируса.