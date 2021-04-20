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Здоровье20 апреля 2021 14:49

В Самарской области 300 коек для пациентов с коронавирусом вернут в штатный режим

В больницах остаются 3 тыс. человек с коронавирусом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Койки начинают возвращать "обычным" пациентам

Койки начинают возвращать "обычным" пациентам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в обычный режим работы возвращают 300 коек, которые предназначались для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили во время очередного заседания регионального оперштаба.

При этом в больницах остаются еще порядка 3 тыс. пациентов с коронавирусом. Как рассказал в ходе заседания министр здравоохранения региона Армен Бенян, в резерве остаются более 36% коечных мест.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились около 60 тыс. человек. При этом в регионе не нашли британских и южноафриканских штаммов вируса.

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