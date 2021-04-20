В Самаре баржу снесло ветром на гидроперегружатель

Пострадавших нет. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

В Самаре,20 апреля, в затоне Сухой Самарки произошло ЧП на воде. Капитан судна с баржей, во время швартования, навалился аппарелью на гидроперегружатель. Повредилась сама баржа и труба, которая располагалась на плавучей установке.

- В 12:15 капитан судна РТ-311 с баржей осуществлял манёвры по швартованию судна к берегу в затоне Сухой Самарки. Из-за сильного ветра произошёл навал на гидроперегружатель, - сообщили КП-Самара в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По сообщению ведомства, пострадавших в результате ЧП нет. Повредилась составная платформа баржи и промывочная труба, которая была установлена на гидроперегружатель.