МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС Медиа представил новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.

Флагманское направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом, в рамках которого Первый канал предоставляет МТС Медиа права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходивших ранее в эфире вещателя.

«Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом — это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС. Убежден, что KION никого не оставит равнодушным и будет круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас и наших пользователей это невероятный новый опыт, который позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. KION всегда онлайн и всегда готов рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим «гипермаркетом впечатлений». Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год — это новые оригинальные проекты со звездами кино, которые будут выходить несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь контент будет подстраиваться под ваш образ жизни, а не наоборот», — прокомментировал генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.