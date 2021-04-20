В Самаре у школьника нашли поддельную банкноту номиналом 5000 рублей

Фальшивку подросток принес в банк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 апреля самарские полицейские изъяли поддельную купюру в одном из банков. Проверив документы и камеры в отделении, они определили: ее принес молодой человек. Личность его быстро установили. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, это ученик одной из школ города, ему 17 лет.

- Парень заявил, что это отец дал ему пять тысяч рублей одной купюрой, - говорят источники «Комсомолки». – Его мы тоже проверили, он работает на овощебазе. Возможно, фальшивкой с ним расплатился кто-то из покупателей - никаких аппаратов для проверки денег на подлинность там нет. Впрочем, это может быть лишь попыткой снять с себя подозрения - мы проверяем разные версии.

На данный момент эксперты определили: поддельную пятитысячную банкноту просто отксерокопировали. Но кто и когда это сделал – пока не ясно. Полиция начала проверку.