Житель Жигулевска переломал ребра санитарке местной больницы

Мужчину опросили и отпустили на свободу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого избиения Оксаны В., которая работает санитаркой в местной ЦРБ.

- Согласно заключению эксперта, у нее переломаны ребра, на груди – сильный ушиб на лице – гематомы, все это оценивается как тяжкий вред здоровью, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, напал на женщину Алексей Г. – механик, ранее в поле зрения силовиков он не попадал. Жертва была избита в ночь с 19 на 20 марта у него в квартире. Алексей предположительно был пьян и напал на Оксану в припадке ревности.

19 апреля в полиции возбудили уголовное дело по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Мужчину опросили и отпустили на свободу, мера пресечения, по данным источников «Комсомолки», ему не избиралась.