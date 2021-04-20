На мосту через реку Самара с 20 апреля 2021 года ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей

Ограничения ввели из-за выявленных дефектов на мосту через реку Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 20 апреля 2021 года на мосту, расположенном на Обводной дороге Самары, в районе поселка Алексеевка, вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Ограничение будет действовать до 30 декабря 2025 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста.

- Данная мера распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой – 10 тонн. Движение грузовых автомобилей в одиночном порядке общей массой свыше 60 тонн (осевой – 15 тонн) будет направлено по другим участкам федеральной трассы, - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того, для всех видов транспорта скорость проезда по данному участку составляет 40 км/ч, а минимальная дистанция – 50 метров.