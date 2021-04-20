Самарская область налаживает инвестиционное сотрудничество с Республикой Беларусь

Встреча состоялась на площадке Торгово-промышленной палаты

В Самарскую область приехала делегация из Республики Беларусь. На площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялась встреча главе с председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Рыбаковым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и презентовали инвестиционный потенциал региона.

- Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Республики являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Дмитрий Богданов рассказал об успехах региона в плане работы с инвесторами. В прошлом году в Самарской области было открыто два индустриальных парка, что обеспечило существенный прирост инвестиций в Особую экономическую зону. Кроме того, регион имеет широкий спектр направлений для сотрудничества в области нефтехимии.

В завершении встречи стороны пожелали, чтобы этот визит положил начало продуктивному диалогу с новыми партнерами и продолжению диалога с партнерами существующими.