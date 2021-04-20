В Самаре на Московском шоссе сняли асфальт

Ремонт планируют закончить в июне

В Самаре с 1 апреля стартовал ремонт Московского шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Уже были перенесены опоры освещения на пересечении с проспектом Масленикова, рабочие продолжают переустраивать ливневую канализацию в районе кольца улицы Авроры, а также обустраивается переходно-скоростная полоса с поворотом направо на проспект Масленникова.

- Сейчас рабочие выполняют фрезерование дорожного покрытия проезжей части Московского шоссе, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Снятие старого покрытия необходимо для подготовки нового слоя асфальта. Как рассказал заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов, фрезерование займет около трех недель, а уже через две недели начнется укладка асфальтно-бетонной смеси на основном ходу Московского шоссе. Работы планируется завершить в июне 2021 года.