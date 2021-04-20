В Самарской области ожидается похолодание до -3 и порывистый ветер до 20 м/с

В Самаре резко похолодает в ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС предупредили об ухудшении погода на территории Самарской области. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни резко похолодает до -3 и сохранится сильный ветер с порывами.

Так, 21 апреля 2021 года, ночью местами по Самарской области температура воздуха понизиться до -3 градусов. Днем температура в Самаре составит +7…+9 градусов, местами умеренные осадки в виде дождя.

22 апреля, днем также будет идти небольшой дождь, южный ветер усилится до 12 м/с. Днем в Самаре температура будет колебаться от +11 до +13, ночью похолодает до +5.

В пятницу, 23 апреля синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ожидается потепление до +18 днем, а ночью в Самаре будет +4…+6 градусов.

Приволжское УГМС объявили о желтом уровне опасности. 21 апреля 2021 года, местами по самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с.