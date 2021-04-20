24-25 апреля в Самаре пройдет интенсивная образовательная программа «Wake up, Startup!»

Адрес площадки: Самара, Галактионовская, 118а, Точка кипения СГЭУ

В Самаре, с 24 по 25 апреля 2021 года, пройдет интенсивная образовательная программа «Wake up, Startup!», где начинающие предприниматели знания для успешного стартапа. Участники изучат методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Рабочие выходные «Wake up, Startup!» пройдут на площадке Точки кипения СГЭУ на Галактионовской, 118а. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Министерство экономического развитие оказывает поддержку проведению данного мероприятия.

- Для проектов на ранних стадиях очень важны коммуникации: нужно презентовать свою идею, получать обратную связь от опытных предпринимателей, выступать перед представителями фондов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мероприятие будет полезно также и начинающим предпринимателям на разных стадиях развития бизнеса. Например, если нет активных продаж, есть сложности с определением целевой аудитории или же нужно найти партнеров. Участники смогут проверить насколько их идея «живучая» и определить, какие шаги нужно сделать, чтобы предварить идею в реальный бизнес.

Принять участие в рабочих выходных может бесплатно любой желающий. Нужно только зарегистрировать каждого члена команды проекта. Если у участника нет команды или даже идеи, он сможет присоединиться к одной из команд прямо на мероприятии.

В конце рабочих выходных участникам представится возможность презентовать свои проекты экспертам, а также аналитикам Венчурного фонда Самарской области.