Из Сызрани в Тольятти на вертолете экстренно доставили мужчину с коронавирусом и с ожогами

Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области с начала года вертолет санавиации совершил 29 вылетов, в больницы Самары и Тольятти со всей области были эвакуированы более 30 «тяжелых» пациентов. 19 апреля был спасен 58-летний мужчина с коронавирусом, который получил ожоги при пожаре.

- Пациент был эвакуирован на вертолете из Сызрани в реанимационное отделение Тольяттинской городской больницы №4. Мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь, и уже на следующий день он был переведен в общую палату, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, санавиация возродилась в регионе в 2020 году по инициативе губернатора. До этого, 37 лет, работу санавиации выполняли 19 реанимобилей, а с появлением вертолета спасение людей происходит эффективнее и быстрее.