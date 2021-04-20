В Самаре на пляже на Барбошиной поляне закрыли подъезд к Волге

Местные жители поделились фотографиями в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары в социальных сетях поделились фотографиями с пляжа на 9-ой просеке, в районе Барбошиной поляны. Как утверждает автор фотографии, неизвестные закрыли подъезд к воде, установив блоки и железные столбы.

- К Волге теперь не подъедешь. Отобрали у жителей последнее место, где можно было подъехать к воде и полюбоваться на речку, - пишет автор фотографии.

Жители Самары в комментариях разделились на два лагеря – одни рады такому решению, а других это сильно огорчило.

- А как лодки спускать теперь? Всю жизнь туда на телегах подъезжали, - пишет местный житель.

Однако многие все-таки поддержали такую идею, так как летом на этой площадке скапливается большое количество автомобилей, а ночью некоторые даже моют свои машины.

- Это нужно было сделать уже давно! На пляж не пройти через припаркованные автомобили, да и мусора потом много после таких вечерних «любований» на речку, - отвечают автору.

Стоит отметить, что согласно постановлению администрации Самары о водоохранной зоне, подъезд к Волге на автомобиле запрещен.