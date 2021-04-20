В Самарской области разрешили 100%-ную наполняемость в детских оздоровительных лагерях при школах

В 2021 году дети смогут посетить оздоровительные лагеря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 апреля состоялось очередное совещание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области. Чиновники приняли решение начать работу детских оздоровительных лагерей с 1 июня 2021 года.

- В начале лета откроются 669 пришкольных детских оздоровительных лагерей и 54 загородных лагеря, - сообщили в правительстве Самарской области.

Кроме того, чиновники приняли решение по заполняемости данных учреждений. Так, лагеря при школах можно заполнять на 100%, а для загородных ограничение – 75%.

Решение по возможности работы палаточных лагерей на данный момент не принято. Также в ближайшее время будет решен вопрос об организации отдыха для детей за пределами Самарской области.

Самарцам напомнили, что скоро активизируются клещи, поэтому необходимо быть внимательнее на природе. Напомним, что с 26 по 30 апреля 2021 года, парки, скверы и другие общественные пространства в Самаре будут обрабатывать от клещей.