Сборная по регби из Самары завоевала бронзу в третьем туре Чемпионата Высшей лиги

Сборная Самарской области становится бронзовым призером третьего тура Фото: Сборная Самарской области по регби

В минувшие выходные прошла битва за третье место Чемпионата Высшей лиги по регби-7. Самарская команда в сложной борьбе смогла одолеть сильного соперника «ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта» со счетом 19:10.

По итогам этого тура, регбийный клуб из Самары находится на четвёртой позиции в общем зачете среди всех команд. От третьего места самарцев отделяют всего 9 очков, но команда имеет реальные шансы занять призовые места в Чемпионате.

Ранее, самарская команда без единого поражения прошла групповой этап и разгромила РК «Сибирь» в четвертьфинале со счетом 25:7. Но, к сожалению, самарцы уступили победу в полуфинале хозяевам турнира РК «Липецк».

В конце мая состоится финальный тур в городе Белгород. Самарская регбийная команда имеет все шансы победить.