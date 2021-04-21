В Самарской области пройдут небольшие дожди 21 апреля 2021 года

Погода в ближайшие дни испортится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая будет погода в Самаре 21 апреля 2021 года. По прогнозу, днем и ночью местами в регионе пройдет небольшой дождь.

Как сообщают синоптики, погода в Самаре немного испортится в ближайшие дни. Так, 21 апреля, температура воздуха днем в Самаре поднимется не выше +7 градусов, а ночью будет колебаться в пределах +1…+3 градуса. Ночью местами по Самарской области столбик термометра опустится до -3 градусов.

Приволжское УГМС объявили о желтом уровне опасности. По прогнозу, в Самаре ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с.