В селе Ширяево Самарской области произошел крупный пожар. Показываем жуткие кадры с места ЧП

Озеро в Ширяево объяло пламенем Фото: Александр Попов

Вечером, 20 апреля в селе Ширяево Самарской области произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, по периметру озера горел камыш. Страшные кадры с места пожара появились в социальных сетях.

Пожар успели локализовать до распространения на постройки Фото: Александр Попов

- В 19:50 поступило сообщение о возгорании травы в селе Ширяево, в 21:40 пожар был локализован, а в 23:15 объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь распространился по берегу пруда в селе Фото: Александр Попов

Для ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Как сообщили в региональном МЧС, существовала незначительная угроза для села, но пожарном удалось быстро отбить угрозу распространения огня на жилые дома. Информации по погибшим и пострадавшим нет.