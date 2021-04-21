Полицейские ищут свидетелей расстрела школьника на улице Свободы в Самаре

Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 апреля 2021 года, во дворе дома №226 по улице Свободы в Самаре в компанию школьников начал стрелять неизвестный. По данным полицейских, выстрелы производились из пневматического ружья. Одного из подростков ранило в голову, сейчас 13-летний мальчик находится под наблюдением врачей.

- Просим всех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии и личности предполагаемого злоумышленника, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства и детали происшествия.

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