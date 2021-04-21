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Общество21 апреля 2021 8:17

В Самарской области будет реализовано четыре новых проекта инвесторов на сумму более 14 миллиардов рублей

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов
Валерий СОКОЛОВ
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За время существования рабочей группы по инвестиционным проектам, было рассмотрено 83 заявки на общую сумму 222 млрд рублей

За время существования рабочей группы по инвестиционным проектам, было рассмотрено 83 заявки на общую сумму 222 млрд рублей

В правительстве Самарской области состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. На совещании рассмотрели четыре новых проекта, на общую сумму инвестиций более 14 миллиардов рублей.

- Самарская область постоянно расширяет инструменты поддержки частного бизнеса. Мы предлагаем лучшие условия для инвесторов, тем самым расширяя инвестиционные площадки, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, который лично курирует работу с инвесторами.

На заседании были рассмотрены проекты в области развития сельского хозяйства на сумму в 1,5 миллиарда рублей, строительной сферы в 12,7 миллиардов рублей, на развитие сферы туризма инвестор направит более 153 миллионов рублей, а также на автомобильную отрасль – 300 миллионов рублей инвестиций.

Стоит отметить, что с начала работы группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, было рассмотрено уже 83 проекта, инвестиции которых составили 222 миллиарда рублей.