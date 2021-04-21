В Жигулевске сосед по общежитию вынес с чужой кухни холодильник, плиту и стиральную машину

Продать награбленное сосед не успел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть полиции по городу Жигулевск обратился 38-летний мужчина, который утверждал, что его ограбили. По словам заявителя, из помещения кухни в общежитии на улице Гоголя была похищена бытовая техника на общую сумму 6 тысяч рублей.

- Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и поквартирный обход жителей общежития. Через некоторое время личность злоумышленника была установлена. Им оказался 29-летний безработный сосед заявителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что вскрыл замок на двери соседа и вынес с кухни холодильник, электрическую плиту и стиральную машину, с целью дальнейшей продажи. Из квартиры злоумышленника была изъята украденная бытовая техника, и ближайшее время её вернут законному владельцу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.