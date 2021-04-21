В Самарской области у многодетной семьи священника сгорел дом

Семья священника с новорожденными двойняшками осталась без крыши над головой Фото: СОЦСЕТИ

В Нефтегорске Самарской области дотла сгорел дом отца священника Александра Феоктистова. Как рассказали местные жители, отец Александр привез из роддома супругу и новорожденных двойняшек, а вечером у соседей загорелась баня, огонь перекинулся на соседние строения. Семья успела спастись, а в дома сгорели все их вещи.

У отца Александра четверо детей – 10-летний мальчик, девочка 8-ми лет и недавно родились двойняшки-сыновья. Пожар оставил многодетную семью не только без крыши над головой, но и без вещей первой необходимости. Местные жители просят помощи у всех неравнодушных к чужой беде.

- Просим поддержки для батюшки и молитв за его семью! Помочь можно финансово, бытовой техникой и вещами для отца Александра, его супруги и четырёх детей, - пишут в социальных сетях представители самарского храма.

Все неравнодушные могут оказать как материальную помощь, в виде одежды или предметов быта, так и помочь финансово. Телефон Александра Феоктистова 8-919-801-95-47.